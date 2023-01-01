Краевой бюджет будет пополняться за счёт поступления акцизов на нефтепродукты и алкоголь Это более 1 млрд рублей ежегодно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты рабочей группы Законодательного собрания Прикамья рассмотрели поправки в проект регионального бюджета на 2024-2026 годы. Одна из них касается уточнения доходов краевой казны. В частности, предлагается увеличатся доходы от акцизов на нефтепродукты и алкоголь, которые зачисляются в бюджеты российских регионов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Уточняется, что за счёт этих доходов с 2024 по 2026 годы в бюджет Прикамья может поступить более 1 млрд руб. ежегодно.

Также в проекте регионального бюджета на ближайшую трёхлетку есть поправки, которые касаются, например, роста расходов на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. В 2024 году они могут увеличиться на 92 млн руб., в 2025 году – на 36 млн руб., а в 2026 году – на 939 млн руб.

Кроме того, предлагается выделять субсидии муниципалитетам на развитие территорий. В частности, на развитие общественных пространств и благоустройство в Березниковско-Соликамской агломерации предлагается выделить дополнительно 705 млн руб.

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