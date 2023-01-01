В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильных дождях 10 ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В региональном управлении МЧС сообщили о непогоде, которая ожидается в Пермском крае 10 ноября. По данным Пермского ЦГМС, на пятницу прогнозируются сильные дожди, прежде всего, на юге Прикамья. Температура воздуха составит от +3 до +7 градусов.

В ведомстве обратились к водителям региона с напоминанием о необходимости соблюдать предельно допустимую скорость и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

«Пожалуйста, будьте внимательными и осторожными. Это важно для вашей безопасности и безопасности окружающих», — цитирует МЧС пермский телеканал ВЕТТА.

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