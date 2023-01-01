Пермский краевой суд оставил начальника автопарка «Пермгорэлектротранса» в СИЗО Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В четверг, 9 ноября, в Пермском краевом суде слушалось ходатайство начальника автопарка «Пермгорэлектротранса» Сергея Семушева о смягчении меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал и оставил обвиняемого в получении взятки в СИЗО. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичное ходатайство руководителя финансово-экономического управления ПГЭТ Андрея Волосатых будет рассмотрено краевым судом 10 ноября.

Напомним, 2 ноября в Ленинском районном суде была избрана мера пресечения в отношении Андрея Волостатых и Сергея Семушина. Как было озвучено на заседании, оба фигуранта обвиняются в получении взятки организованной группой лиц в крупном размере (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд отправил сотрудников ПГЭТ в следственный изолятор до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что фигурантов якобы задержали в рамках дела, которое находится в производстве Четвёртого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, расследование касается схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов.

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