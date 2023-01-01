Чиновники проведут в Перми турнир по Dota2 и Counter-Strike Участие в нём примут не менее 100 человек Поделиться Твитнуть

ГКУ «Центр организации закупок» начал поиск подрядчика на оказание услуг по организации киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района Перми. Заявки принимаются до 16 ноября. Поставщика услуг назовут 20 ноября. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 62,3 тыс. руб.

В техническом задании сказано, что турнир по согласованию с заказчиком проводится в декабре 2023 года по дисциплинам: Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive. Исполнитель должен обеспечить аренду помещения, собрать не менее 100 участников, предоставить призовой фонд. Продолжительность мероприятия не может быть меньше двух часов.

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