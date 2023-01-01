В Перми изменится график движения автобусов на трёх маршрутах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми анонсировали изменения в движении автобусов. Так, с 9 ноября на автобусном маршруте № 33 «Город сердца – М/р Костарево» введено новое расписание. Оно разработано с учётом новой дорожной обстановки и будет действовать в будни.

С 11 ноября в выходные будет продлена работа маршрута № 7 «Ул. Попова – Верхняя Курья». В связи с этим корректируется время отправления вечерних рейсов.

С 13 ноября по будням и субботам вводятся дополнительные рейсы на маршруте № 50 «Ул. Гусарова – ул. Куфонина». В связи с этим время отправлений в течение дня изменится, а интервал движения в вечерние часы уменьшится.

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