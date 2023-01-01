Пермский «Молот» расстался со старшим тренером Робертом Харисовым Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По обоюдному согласию сторон пермский ХК «Молот» принял решение прекратить сотрудничество со старшим тренером Робертом Харисовым.

Специалист вошёл в тренерский штаб команды только в конце сентября.

«ХК «Молот» благодарит Роберта Мирзасалиховича за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном сообщении клуба.

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