Строительство новой поликлиники во Фролах Пермского округа оценили в 198 млн рублей Лечебное учреждение должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года Поделиться Твитнуть

Начался поиск подрядчика на строительство новой поликлиники на 200 посещений в смену в с. Фролы Пермского округа. Учреждение возведут на земельной участке площадью 9 тыс. кв. м на ул. Солнечной, вблизи крупного нового жилого комплекса, рядом с детским садом и школой.

Заявки на открытый конкурс принимаются до 29 ноября, его итоги объявят 4 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 198,367 млн руб.

Согласно техзаданию, общая площадь двухэтажного здания составит 1918,7 кв. м, в нём разместятся кабинеты приёма участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения, запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром. Поликлиника будет принимать как взрослое население, так и детей.

Работы должны начаться 15 декабря 2023 года, а завершиться 24 октября 2024 года.

Как отметили в минстрое, строительство поликлиники во Фролах включено в Адресную инвестиционную программу (АИП) Пермского края и в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в Прикамье до конца 2026 года в рамках АИП планируется построить 16 поликлиник, больничных корпусов и сельских врачебных амбулаторий.

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