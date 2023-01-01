Андрей Стрельцов «Парма» уступила питерскому «Зениту» Это поражение отправило пермскую баскетбольную команду на 12 место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

фото: БК Зенит

В среду 8 ноября, «Парма» матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграла в Санкт-Петербурге. Соперником стал местный БК «Зенит». Встреча прошла при полном преимуществе хозяев площадки и завершилась со счётом 78:54 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Самым результативным в составе гостей стал Александр Платунов. Он сумел набрать 12 очков.

Подопечные Евгения Пашутина потерпели шестое поражение в регулярном чемпионате. В их активе три победы. ​ «Парма» опустилась на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Следующий матч пермская команда проведёт дома 12 ноября. Соперником будет казанский «УНИКС».

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