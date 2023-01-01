Максим Артамонов В спецоперации погиб житель Гайвы Антон Сидоров Он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили жителя пермского микрорайона Гайва Антона Сидорова. Об этом сообщает паблик «Редакция Гайва» ВКонтакте.

Военнослужащий погиб 19 октября. Подробности его гибели не уточняются.

Антон Сидоров родился в 1993 году, был воспитанником Серовского кадетского училища. В спецоперации участвовал в качестве добровольца. Награждён Орденом мужества.

Прощание с погибшим пройдёт 10 ноября в ДК п. Сылва в 11:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.