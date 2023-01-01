Екатерина Артёмова Замначальника краевого главка МВД получил звание генерал-майора Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

Заместителю начальника ГУ МВД по Пермскому краю полковнику Валентину Шипкову присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный 8 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Валентин Шипков родился в 1978 году в Перми. В 2001-м окончил Пермский филиал Юридического института МВД России. С 2001 года проходил службу на различных должностях в кадровых подразделениях ГУВД Пермской области. С 2015 по 2018 год руководил кадровой службой Управления МВД России по городу Перми, затем возглавил управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю. В октябре 2022 года был назначен заместителем начальника краевого главка.

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