Летевший из Перми в Санкт-Петербург самолёт вынужденно сел в Москве У лайнера треснуло лобовое стекло Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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В понедельник, 6 ноября, самолёт Boeing-737 авиакомпании «Победа» во время выполнения рейса Пермь—Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, об этом сообщает тг-канал Aviaincident.

Причиной стало треснувшее лобовое стекло со стороны второго пилота. Уточняется, что произошло «растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя».

Посадка самолёта прошла благополучно.





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