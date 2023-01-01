Летевший из Перми в Санкт-Петербург самолёт вынужденно сел в Москве
У лайнера треснуло лобовое стекло
В понедельник, 6 ноября, самолёт Boeing-737 авиакомпании «Победа» во время выполнения рейса Пермь—Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, об этом сообщает тг-канал Aviaincident.
Причиной стало треснувшее лобовое стекло со стороны второго пилота. Уточняется, что произошло «растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя».
Посадка самолёта прошла благополучно.
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