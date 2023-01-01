Екатерина Артёмова В Пермском крае археологи нашли новые поселения древних людей Поделиться Твитнуть

Сотрудники Камской археологической экспедиции ПГНИУ в процессе археологической разведки нашли недалеко от деревни Игатка (Бардымский округ Пермского края) два новых памятника раннего железного века. Как сообщает пресс-служба минобрнауки России, учёные обнаружили здесь фрагменты керамических сосудов, которые, по предварительным данным, относятся к тому периоду.

Предполагается, что в 5 в. до н. э. — 5 в. н. э. в месте, где были обнаружены части сосудов, располагалось селище — поселение древнего человека, не имеющее оборонительных укреплений. Найденные фрагменты подлежат исследованию. По словам специалистов Камской археологической экспедиции, такие находки не являются редкими, но они хорошо дополняют общую картину расселения людей на территории Прикамья в раннем железном веке.

Учёные также отмечают, что эта местность в целом богата археологическими находками, и впоследствии здесь могут быть обнаружены новые археологические памятники.

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