Максим Артамонов В Березниках прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии Без воды остались более 150 домов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Березников начала проверки в связи с аварией на водозаборе «Усолка», в результате которой большая часть города осталась без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняют в прокуратуре, в ночь на 6 ноября в результате коммунальной аварии произошло отключение водоснабжения в более чем 150 многоквартирных домах и на объектах социальной инфраструктуры.

Во время проверки надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) ресурсоснабжающей организации по ликвидации аварийной ситуации. Также будут установлены причины и условия, которые привели к прекращению подачи воды.

Напомним, из-за коммунальной аварии практически во всём городе, особенно в высоких точках, было занижено давление воды. В некоторых домах воды не было совсем.

Ранее жители Березников в соцсетях постоянно жаловались на работу обслуживающей компании. Аварии в системе водоснабжения происходят регулярно, но проблема не решается, писали жители.

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