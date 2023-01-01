Максим Артамонов В Березниках произошла крупная коммунальная авария Большая часть города осталась без воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках произошла крупная коммунальная авария на водозаборе «Усолка». Из-за этого практически во всём городе, особенно в высоких точках, занижено давление воды или её нет совсем.

По данным Березниковской водоснабжающей компании, сейчас работы по устранению аварийной ситуации на водозаборе «Усолка» продолжаются. К жилым домам организован подвоз воды.

О том, что на «Усолке» случились проблемы, стало известно 6 ноября. По информации городского портала «Все Березники», ресурсоснабжающая компания сообщила об аварии в ночь на понедельник. Часть города была вынуждена провести выходной день без воды, но утром во вторник, 7 ноября, вода так и не появилась.

Ранее жители Березников в соцсетях постоянно жаловались на работу обслуживающей компании. Коммунальные аварии с системой водоснабжения в городе происходят регулярно, но проблема не решается, писали жители.

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