За неделю в Прикамье скончались от коронавируса пять человек Это один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в России Поделиться Твитнуть

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю с 30 октября по 5 ноября в Прикамье выявлено 1293 случая заболевания COVID-19 (вариант «омикрон»), из них в Перми - 698 (54%).

По данным федерального ресурса стопкоронавирус.рф, в Пермском крае за прошлую неделю выявлено 1207 случаев заболевания ковидом, при этом выздоровели 746 чел., госпитализированы 118, скончались пятеро.

По числу летальных случаев регион занял по России четвёртое место, уступив Санкт-Петербургу (20), Москве (11) и Свердловской области (6).

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