Екатерина Артёмова Число участников краевого проекта «Открытый университет» превысило 136 тысяч человек В проекте участвуют старшеклассники из Прикамья и других регионов страны Поделиться Твитнуть

Сегодня на заседании правительства Пермского края обсуждались промежуточные итоги реализации краевого образовательного проекта «Открытый университет». Проект был инициирован губернатором региона Дмитрием Махониным в 2021 году. За время его реализации очные занятия посетили более 3,6 тыс. человек, ещё более 136 тыс. учащихся, в том числе из других регионов, присоединились к проекту дистанционно.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что «Открытый университет» объединяет шесть вузов Прикамья и помогает ученикам 10-11 классов подготовиться к экзаменам и определиться с выбором будущей профессии. В рамках проекта проходят открытые лекции, конференции и мастер-классы с преподавателями и ректорами вузов, представителями предприятий и организаций региона, вузы организуют профильные лагеря, реализуются профессиональные пробы и многое другое. За три года существования проекта более 150 участников привлечены из 18 других регионов, 2,9 тыс. участников прошли профессиональные пробы, до 3 тыс. ребят приняли участие в профильных выездных сменах лагерей и профильных олимпиадах.

Для тех, кто участвует в проекте дистанционно, и вольнослушателей вузы создали специальные разделы на сайтах и в своих группах в социальной сети «ВКонтакте», где размещены лекции, познавательные ролики, практические задания, расписания открытых для всех профессиональных проб и мастер-классов. За это время видео набрали почти 430 тыс. просмотров.

Министр подчеркнула также, что баллы по ЕГЭ у участников «Открытого университета» выше среднего балла по краю.

Дмитрий Махонин отметил, что проект не только позволяет школьникам из Прикамья определиться с будущим местом работы, но также даёт возможность ребятам из других регионов страны познакомиться с Пермским краем и его ведущими вузами, узнать о карьерных возможностях в регионе.

По мнению губернатора, важно также проанализировать причины поступления ребят из Прикамья в вузы других регионов. «Это позволит более плодотворно работать с нашими вузами по привлечению студентов. В том числе будем помогать университетам укреплять материально-техническую базу, перераспределять контрольные цифры приёма с учетом наиболее востребованных профессий. То, что часть ребят поступает в вузы других регионов — в этом ничего плохого нет. Мы должны им показывать, что после окончания учебных заведений можно трудоустроиться на перспективную работу в родном крае», — сказал Махонин.

В проекте «Открытый университет» участвуют Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ), Высшая школа экономики — Пермь и Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ).

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