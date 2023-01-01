Студенты Пермского медуниверситета смогут закончить вуз за счёт краевого бюджета Для этого необходимо заключить контракт с минздравом Поделиться Твитнуть

В среду, 8 ноября, состоялось заседание правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина, где был рассмотрен проект постановления о привлечении кадров в медицинские организации края.

В своем выступлении министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень пояснила, что основная цель этого проекта заключается в привлечении и удержании врачей в учреждениях здравоохранения Прикамья. Постановлением предусматривается возможность для студентов 4-6 курсов ПГМУ имени Е.А. Вагнера, обучающихся по контракту, закончить обучение за счёт средств бюджета Пермского края. Но для этого необходимо заключить специальный договор с минздравом края и в дальнейшем трудоустроиться в выбранном медицинском учреждении с полным возмещением затрат.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что о возможности получить бесплатное образование в медицинском университете стоит информировать не только студентов последних курсов, но и их родителей.





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