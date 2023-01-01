С начала года в Перми в ДТП с участием пешеходов погибли 15 человек Пострадали 62 ребёнка Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На территории Перми за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 272 ДТП с участием пешеходов. В этих происшествиях 15 человек погибли и 268 получили травмы. С участием пешеходов до 16 лет произошло 61 ДТП, пострадали 62 ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Со стороны водителей основной причиной дорожно-транспортных происшествий с пешеходами является нарушение правил проезда пешеходных переходов и не подчинение требованиям сигналов светофора. Со стороны пеших участников дорожного движения — неподчинение требованиям сигналов светофора, пересечение дороги в неустановленном месте, а также неожиданный выход на пешеходный переход.

Госавтоинспекторы подчеркнули, что несмотря на все усилия ГИБДД успех в работе по снижению числа аварий, связанных с наездами на пешеходов, возможен только при взаимно вежливом отношении участников дорожного движения и строгом соблюдении ПДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.