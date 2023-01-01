В октябре новыми автобусными маршрутами Перми воспользовались 136,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

В департаменте транспорта администрации Перми подвели итоги работы за месяц двух новых автобусных маршрутов — №66 и №71.

Так, маршрут №66 до микрорайона Налимиха (обслуживается двумя автобусами малого класса) перевёз в октябре 7,8 тыс. пассажиров. А маршрут №71 «Пермь I — микрорайон Крохалева» — 128,7 тыс. пассажиров. Этот маршрут вводился временно на период ремонта трамвайных путей по ул. Куйбышева, но затем его было решено сделать постоянным.

В городском департаменте транспорта отмечают, что в этом году также планируется запустить ещё один новый маршрут — №81, который соединит ул. Сапфирную и станцию «Пермь II». Он будет обслуживаться электробусами.

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