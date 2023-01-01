Максим Артамонов Признанный иноагентом Моргенштерн высказался о самоцензуре рэпера из Березников Scally Milano Ранее исполнитель отредактировал и удалил часть своих песен Поделиться Твитнуть

Группа "Scally Milano | Пермь | 22 октября @Свобода" на сайте "ВКонтакте"

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), который сейчас находится за границей, дал интервью Ксении Собчак. Оно размещено на youtube-канале «Осторожно: Собчак». В беседе, которая проходила в Дубае, Моргенштерн прокомментировал скандал, связанный с рэпером из Березников Пермского края Даниилом Дмитриевым, который выступает под псевдонимом Scally Milano.

Моргенштерн заявил, что понимает своего коллегу, который удалил часть своих песен, а другие — отредактировал.

«Это молодой пацан, который только-только пришёл к каким-то бабкам, славе, популярности. И тут он встаёт перед угрозой, что у него всё заберут. Конечно, на его месте я бы, возможно, сделал то же самое», — сказал рэпер.

Напомним, в конце октября Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Дмитриева на 10 тыс. руб. за то, что он на своей странице ВКонтакте, а также на YouTube, Yandex Музыка и MTS Music «разместил музыкальные композиции», в которых пропагандировались наркотики.

Содержимое его текстов было признано пропагандой наркотических и психотропных веществ. Рэпер признал свою вину и сообщил о раскаянии. Треки, о которых шла речь, он удалил. Суд привлёк исполнителя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Ранее Дмитриева уже привлекали к ответственности и наказанию в виде штрафа. В июне этого года Ленинградский районный суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. за размещённое в telegram видео, в котором правоохранители усмотрели дискредитацию российскую армии. В апреле его концерт в Санкт-Петербурге сорвала полиция, предположительно, в связи с возможным распространением наркотиков. На рэпера завели уголовное дело. Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал четыре его песни запрещёнными к распространению на территории России из-за пропаганды наркотиков. Позже он отредактировал тексты своих песен.

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