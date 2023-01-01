Алёна Бронникова Инвестпроект по производству промышленных 3D-принтеров в Перми получил статус приоритетного Общий объём инвестиций составит 216 млн рублей Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Прикамья присвоил статус приоритетного инвестиционному проекту (ПИП) ООО «Роботех» по производству инновационного оборудования для промышленности региона. По данным протокола октябрьского заседания, объём инвестиций составит 216 млн руб.

Проект «Организация центра компетенций по разработке и производству высокотехнологичного оборудования» предполагает создание промышленных 3D-принтеров PBJ для печати песчано-полимерных литейных форм по специальной технологии, сокращающей время и затраты на изготовление изделий. Также компания будет производить роботов, предназначенных для выполнения операций в лёгкой и пищевой промышленности, машиностроении, литейных и лакокрасочных цехах и пр.

«Присвоение статуса ПИП позволит получить земельный участок в аренду и административное сопровождение. Локализация производства в РФ и наличие запасных частей и деталей на складе в России позволяет не только производить, но оперативно обслуживать оборудование», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Проект планируется реализовать в срок с 2023 по 2028 годы, в его рамках будет создано 17 новых рабочих мест. Кроме того, в условия реализации проекта входит поставка оборудования для лаборатории «Робототехника» в Пермский политех на сумму не менее 1 млн руб. до конца 2027 года.

Согласно данным сайта Сбис, ООО «Роботех», зарегистрировано в 2019 году. Директор организации Денис Сатдинов. Основным видом деятельности является «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Размер уставного капитала 10 тыс. руб. Летом компания принимала участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.





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