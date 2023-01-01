Промышленники Пермского края представили новейшие разработки на XIII международной выставке «Иннопром» На объединенном стенде региона продукцию презентуют 15 местных компаний Поделиться Твитнуть

В понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге начала работу XIII международная промышленная выставка «Иннопром» Основная тема в этом году одной из главных индустриальных, торговых и экспортных площадок в России – «Устойчивое производство: стратегии обновления».

На выставке развёрнут стенд Пермского края, на котором регион презентует свой промышленный потенциал. Участие в мероприятии принимает делегация Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным. По его словам, край намерен использовать форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для пермских компаний.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на объединенном стенде Прикамья представлены 15 компаний региона: НПО «Искра», «Мотовилихинские заводы»,«Новомет-Пермь», Суксунский оптико-механический завод, «Эрис КИП», «Пермский завод грузовой техники», «ВИПАКС» «БИГОЛЭНД», «Меридиан», «Новые Гидросистемы»,«РОБОТЕХ», «Кредо-Пласт», «Рус Импорт», «УралОмегаПласт» и «Компания Живая вода». Они демонстрируют свои новейшие технологии, среди которых – насосное оборудование, промышленные роботы, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, аппараты для очистки воды и пр.

В частности, компания «Новомет-Пермь» представляет на выставке системы электротяги на кастомизированном шасси и электродвигатель с осевым магнитным потоком. А компания «ВИПАКС» - модульную систему видеомониторинга для промышленных предприятий.

На стенде Пермского края также презентуется уникальный патриотический фестиваль и одноименная выставка «Оружие Победы». Одним из атрибутов регионального проекта, который разместился на стенде, является модель Уральской (пермской) царь-пушки.

По данным организаторов, в «Иннопроме» участвуют более 40 тыс. специалистов, принимающих решения о закупках, представителей промпредприятий и дилерских компаний из 60 регионов России и 50 зарубежных стран.

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