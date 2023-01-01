В Перми мошенники взломали телеграм-канал Арины Панфиловой и от её имени просят денег Поделиться Твитнуть

Арина Панфилова / фото: top100vk.com

Хореограф и танцовщица, дочь известного артиста Евгения Панфилова Арина столкнулась с мошенниками, которые взломали её аккаунт в мессенджере Telegram и начали просить деньги от ее имени. Они отправляли сообщения о том, что средства нужны якобы на лечение детей.

Как пишет perm.aif.ru, Арина Панфилова сама сообщила об инциденте на своей странице в социальной сети «Вконтакте» и призвала своих знакомых не отправлять деньги. Она отметила, что уже несколько добросердечных людей попались на уловку мошенников и сделали переводы.

Хореограф подчеркнула, что она сама не собирает средства на лечение детей.

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