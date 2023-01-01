Максим Артамонов Представители актёра Чака Норриса вынудили пермскую службу доставки сменить название Теперь она называется «Итоито» Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Служба доставки «Чак Норис», которая работала в Перми 10 лет, изменила название на «Итоито». Об этом сообщают «Вести-Пермь» со ссылкой на руководство компании.

Причиной смены названия стало заявление прав на бренд со стороны представителей знаменитого американского киноактёра Чака Норриса.

«10 лет мы работаем под брендом «Чак Норрис» и вот у нас настало время для качественных изменений, поэтому мы представляем новый бренд «Итоито». Это новый формат, который объединяет в себе и доставку, и бистро, это новый формат, который объединяет и европейскую, и азиатскую кухню. И все это вместе мы делаем очень круто, поэтому «Итоито», — объяснил руководитель службы доставки «Чак Норрис» Илья Орлов.

На сегодняшний день популярный бренд «Чак Норрис» используется как легально, так и нелегально. Например, в США выпускались джинсы Chuck Norris, футболки, видеоигра и другие товары. Сам актер выступал лицом бренда коммерческих автомобилей Fiat Professional, а также производителя оружия GLOCK..

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