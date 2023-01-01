Екатерина Артёмова Назначен новый главный дирижёр Пермской оперы Вакантную с лета должность в театре занял Владимир Ткаченко Поделиться Твитнуть

Владимир Ткаченко

Андрей Чунтомов

Новым главным дирижёром Пермского театра оперы и балета назначен Владимир Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба Пермской оперы.

«Мне кажется глубоко символичным тот факт, что начало работы Владимира Ткаченко в Пермской опере совпало с периодом «перезагрузки» театра, активного обновления сценического и концертного репертуара. С самого начала было понятно, что ДНК дирижёра и театра совпали — в интересе к новому репертуару, к неожиданным программным ходам, к диалогу музыки и сцены: об этом свидетельствует единодушное признание и публики, и коллег, и профессионального сообщества. Теперь Владимир Ткаченко продолжит сотрудничество с Пермской оперой в новом качестве — для меня это в первую очередь значит то, что театр продолжит двигаться к новым художественным рубежам», — прокомментировала кадровое решение генеральный директор театра Анна Волк.

Владимир Ткаченко окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу альта. Стажировался в Университете Северной Айовы (США) и в Струнной академии Нидерландов. Затем продолжил обучение в направлении дирижёрской деятельности в Академии музыки и театра ADADS (Пьяченца, Италия), а позже у профессора Берлинской консерватории Фреда Буткевица. В 2009 году присоединился к национальному ансамблю «Солисты Киева» и вошёл в состав струнного квартета Collegium. В 2011-м стал солистом оркестра Бурятского академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова (Улан-Удэ) с совмещением позиции ассистента главного дирижёра театра. Спустя год был назначен дирижёром театра. В 2013 году создал Молодёжный камерный оркестр Республики Бурятия. В 2015-2019 годах был дирижёром Бурятской государственной филармонии.

С Пермским театром оперы и балета Владимир Ткаченко сотрудничает с сезона 2019/20 — тогда он стал концертмейстером группы альтов и дирижёром Пермской оперы.

Напомним, ранее должность главного дирижёра Пермского театра оперы и балета занимал Мигран Агаджанян. В мае он заявил о своём желании уволиться и в июне покинул театр.

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