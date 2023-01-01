В Индустриальном районе Перми появится «Аллея славы футболистов» Её построят рядом с футбольным манежем на улице Чердынской Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае принято решение присвоить статус приоритетного проекту строительства футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома на ул. Чердынской в Перми.

Статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) позволяет получать участки в аренду без торгов, налоговый вычет, административную поддержку.

Проект в 2023 — 2026 годах собирается реализовать ООО «Фут-Юниор», общий объём инвестиций составит 112 млн руб., количество создаваемых при этом рабочих мест — 12. Среди прочих условий строительства манежей в решении Совета указано, что инициатор инвестпроекта обязуется выполнить благоустройство прилегающей территории и создать «Аллею славы футболистов», на сумму не менее 200 тыс. руб.

Напомним, весной «Новый компаньон» писал о том, что проект ООО «Фут-Юниор» был одобрен городским Советом по улучшению инвестиционного климата под руководством главы Перми.

Площадь крытого футбольного манежа составит порядка 4 тыс. кв. м, а манежа под каток — 1,6 тыс. кв. м. Здания разместятся между жилыми домами на ул. Чердынской, 13, 16 и 18.

ООО «Фут-Юниор» было зарегистрировано в Перми 30 августа 2022 года. Учредителем и директором общества является Марат Гараев.

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