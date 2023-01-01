Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея превратится в пятипрестольный храм Руководитель проекта реставрации Спасо-Преображенского собора рассказал, как изменится здание Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В рамках Ночи искусств в Пермской художественной галерее прошла церемония прощания со Спасо-Преображенским собором. Количество посетителей музея в этот вечер превысило 1100 человек. Среди мероприятий была встреча с Алексеем Макаевым, генеральным директором ООО «Вайт Хилл» — организации-подрядчика, которая занимается реставрацией здания собора и приспособлением его для нужд Пермской епархии РПЦ.

По словам Макаева, внутри здания будут демонтированы перекрытия, делящие его на три этажа, и восстановлен полукруглый балкон для хоров, поддерживаемый колоннами.

Внешне здание тоже изменится. Будут восстановлены главки над северным и южным приделами, центральная главка будет приведена в соответствие с историческим обликом. Будет восстановлена паперть, собор будет оборудован для маломобильных посетителей.

В целом это будет пятипрестольный собор, который будет делиться на летний Спасо-Преображенский и зимний Стефанов храмы с северным приделом во имя Святителя Дмитрия Ростовского и южным приделом во имя Иоанна Предтечи. Пятый престол — это храм Архиерейского дома, который после реставрации будет существовать, как это было в исторические времена, в едином комплексе с собором.

При реставрации особое внимание будет уделено расчистке стен, поскольку под слоями покраски советского периода находятся фрески XIX века, которые могут быть отреставрированы.

Для сохранения большого иконостаса из Пыскорского монастыря, который старше самого собора, будут дополнительно привлечены специалисты, которые должны организовать его защиту на время строительных работ.

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