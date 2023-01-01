На территории Перми завершены комплексные кадастровые работы Было обследовано более 800 га земли Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В рамках комплексных кадастровых работ в Перми проведено обследование 95 кадастровых кварталов общей площадью 819,3 га. Мероприятия стартовали в начале 2023 года и в настоящее время завершены. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

В рамках работ уточнено местоположение 1990 зданий и границы 1823 земельных участков, исправлены реестровые ошибки в отношении 9 объектов капстроительства и 460 участков земли.

Помимо жилых районов, проведено обследование двух промышленных кварталов, где находятся ООО «Асфальтобетонный завод №1», ООО «Пермский битумный завод», ООО ТК «Чермет» и другие крупные промышленные предприятия.

В ЕГРН внесены данные по 3813 объектам недвижимости.

В ведомстве подчёркивают, что это были самые масштабные комплексные кадастровые работы в Перми за последние пять лет.

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