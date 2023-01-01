МТС согласились отменить плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами Поделиться Твитнуть

фото: МТС

ПАО «МТС» решило отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Решение было принято «для создания комфортных условий для пользователей мобильного интернета». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. В МТС пока не комментируют, будут ли отменять плату для тарифов с безлимитными пакетами.

В настоящее время МТС взимает 50 руб. за каждые 3 ГБ интернета в сутки, за исключением Норильска и Чукотки, где такую сумму взимают за 1 ГБ.

Об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств компания объявила после того, как на этом начала настаивать Федеральная антимонопольная служба. ФАС обнаружила, что ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО МТС и Tele2 вводят невыгодные условия для абонентов путем взимания платы за раздачу трафика. В ответ на запросы ФАС, операторы не предоставили достаточного экономического или технологического обоснования для этой платы.

«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 уже начали исполнять требование ФАС в конце октября. МТС, в свою очередь, была против отмены платы за безлимитную раздачу интернет-трафика, объясняя это необходимостью поддерживать качество связи и избежать удорожания услуг для всех пользователей.

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