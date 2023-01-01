ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика со смартфонов
Предупреждения получили компании МТС, Мегафон, Билайн и Теле2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения законодательства у четырёх мобильных операторов, которые ввели плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению надзорного органа, за счёт введения платной раздачи интернет-трафика со смартфонов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 навязывают
абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг. По данному поводу в
службу поступило большое количество обращений.
Как пояснили в ФАС, при проверке обстоятельств и деталей установленных
операторами связи требований достаточного экономического, технологического либо
иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.
Мобильные операторы должны устранить все нарушения в течение
месяца. В случае неисполнения предупреждений ведомство готово возбудить дела о
нарушении антимонопольного законодательства.
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