ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика со смартфонов Предупреждения получили компании МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 Поделиться Твитнуть

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения законодательства у четырёх мобильных операторов, которые ввели плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению надзорного органа, за счёт введения платной раздачи интернет-трафика со смартфонов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг. По данному поводу в службу поступило большое количество обращений.

Как пояснили в ФАС, при проверке обстоятельств и деталей установленных операторами связи требований достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.

Мобильные операторы должны устранить все нарушения в течение месяца. В случае неисполнения предупреждений ведомство готово возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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