Екатерина Артёмова У прикамского дорожного подрядчика арестовали спецтехнику за долги Компания имеет задолженность по налогам в сумме 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В отделении судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Черновская передвижная механизированная колонна № 14» задолженности по налогам в размере 6 млн руб. ЗАО специализируется на строительстве дорог. Так как в установленный законом срок компания долг не погасила, приставы наложили арест на её спецтехнику.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП, аресту подвергнуты девять единиц спецтехники — тракторы, КАМАЗы, грейдеры. Должностное лицо предупреждено о предусмотренной ст. 312 УК РФ уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

У компании есть время, чтобы выплатить долг. Если она этого не сделает, имущество будет реализовано. По предварительной оценке судебного пристава, стоимость арестованной техники полностью покрывает сумму долга.​

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