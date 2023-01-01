Андрей Стрельцов Обладателем Кубка губернатора Пермского края по русскому бильярду стал спортсмен из Молдовы Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

В СК им. Сухарева завершился Первый Кубок губернатора Пермского края по русскому бильярду в «свободной пирамиде». ​ За почётный трофей боролось более 100 спортсменов. В том числе из Беларуси и Молдовы.

В финале вышли два мастера, имеющих высокий международный рейтинг. Бильярдист из Казани Илья Старосельский и выступающий за республику Молдова Сергей Крыжановский. В очень красивом и интеллектуальном противостоянии обладателем Кубка стал Сергей Крыжановский. Итоговый счёт — 45:80.

Призовой фонд Первого Кубка губернатора Пермского края по бильярду составил 2 млн руб., победитель получил 500 тыс., второй призер — 250 тыс. рублей. Отметим, что денежные призы получили все участники, занявшие по итогам соревнований по 32-е место включительно. Пермский край на турнире представляли 15 спортсменов.

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