Екатерина Артёмова В Перми откроют учебно-консультационные пункты по гражданской обороне В них будут проходить подготовку неработающие жители города Поделиться Твитнуть

В Перми планируется создать учебно-консультационные пункты (УКП) по гражданской обороне. Проект соответствующего постановления городской администрации опубликован на сайте мэрии. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Как следует из проекта, данные УКП создаются для того, чтобы неработающие жители Перми могли по месту проживания пройти подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности при пожарах и на водных объектах, а также изучить порядок действий при угрозе и совершении террористических актов. В учебно-консультационных пунктах нетрудоустроенным пермякам будут рассказывать о ЧС природного и техногенного характера, знакомить их с нормативно-правовым регулированием в области безопасности жизнедеятельности, учить оказывать первую помощь.

В каждом УКП будет работать начальник пункта и один-два инструктора. Обучение будет проходить в группах по 5-10 человек. Подготовку населения планируется осуществлять круглогодично. В администрации Перми считают, что занятия в группах целесообразнее всего организовывать с 1 ноября по 30 апреля, а в остальное время проводить консультации и другие мероприятия.

Всего будет создано семь УКП по гражданской обороне, по одному в каждом районе города. Пункты разместятся в общественных центрах «Парковый», «Вечерняя Пермь», «Владимирский», «Новое Лёвшино», «Энергия», «Новый Январский» и на базе ТОС «Качаловский». Средства на работу УКП будут выделяться в рамках текущего финансирования деятельности организаций, при которых создаются пункты. Согласно проекту постановления, учебно-консультационные пункты должны открыться к 15 декабря.

Напомним, трудоустроенные граждане проходят подготовку по гражданской обороне и инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях по месту работы — проводить обучающие мероприятия для них обязан работодатель.

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