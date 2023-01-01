Алёна Бронникова Долгострой на Екатерининской в Перми подорожал ещё на 50 млн рублей Готовность здания – 60% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стоимость долгостроя по ул. Екатерининской, 175 выросла ещё на 50 млн руб. Согласно опубликованному на сайте «Авито» объявлению, объект продаётся за 250 млн руб.

«Здание нежилого назначения общей площадью 15,9 тыс. кв. м. Объект незавершённого строительства. Готовность 60%. Действующее разрешение на строительство и технические условия. Прямая продажа, один собственник», — сообщается в объявлении.

Напомним, здание по ул. Екатерининской, 175 (жилой комплекс «Никитинский») возводила компания ООО «Пермпромжилстрой». Объект планировалось сдать ещё в третьем квартале 2009 года, однако застройщик обанкротился. Недостроенное здание в 2021 году три раза выставляли на аукцион. На третий раз победителем оказался владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов. Он выкупил его за 77,7 млн руб.

Предприниматель получил разрешение на достройку в 2022 году, решив достроить здание как административный многофункциональный центр. В нём планировалось разместить торговые и офисные помещения, апартаменты, фитнес-клуб, спа-центр, ресторан и химчистку. В том же году Максим Филимонов скончался, и обязанности перешли его жене Анастасии Филимоновой.

В июле на сайте «Авито» появилось объявление о продаже долгостроя за 200 млн руб.





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