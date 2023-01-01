У сотрудника банка из Перми нашли 16 кг мефедрона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

При обыске в тайнике 33-летнего сотрудника банка из Перми обнаружено 16 кг мефедрона. Как сообщает телеграм-канал SHOT, склад наркотиков был сделан злоумышленником под Тюменью.

Сотрудники ГИБДД Исетского района в ходе оперативных мероприятий обнаружили значительное количество мефедрона в лесу на 137 км автотрассы Курган—Тюмень. В пяти разных укрытиях, находившихся рядом друг с другом, было найдено 32 свёртка с наркотиками.

Пермяк задержан. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за совершение покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупных масштабах. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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