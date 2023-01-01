В Пермском крае установили 334 новых дорожных детектора Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми, а также в Пермском, Краснокамском и Добрянском округах установили 334 новых датчика, предназначенных для отслеживания транспортных потоков. Целью установки этих устройств является контроль проходимости дорог и их загруженности. Планируется, что до конца года все датчики будут интегрированы в Единую платформу управления транспортной системой. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Дорожное оборудование оснащено видеокамерами, которые фиксируют все проезжающие через зону контроля транспортные средства и распознают их типы (грузовые автомобили, легковые машины, автобусы и др., модели и марки), отмечают время проезда, а также цвет автомобилей и государственные номера. Кроме того, камеры проверяют информацию о каждом автомобиле в соответствующих базах данных.

Власти отмечают, что установка этих датчиков позволит сократить число опасных дорожных участков на территории Пермского края, повлиять на объём транспортных потоков и обнаружить автомобили, находящиеся в розыске.

Кроме того, технический потенциал установленных датчиков после незначительной модернизации позволит им фиксировать и некоторые нарушения ПДД, такие как движение по разделительной и автобусной полосе, движение по обочине, выезд на полосу встречного движения и другие.

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