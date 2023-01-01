Алёна Бронникова КДЦ Кудымкара отремонтирует компания из Башкирии Стоимость работ составит 8,83 млн рублей Поделиться Твитнуть

Контракт на проведение работ по капитальному ремонту двухэтажного здания МБУК «Культурно-деловой центр» в Кудымкаре по ул. 50 лет Октября, 12 заключён с организацией из Башкортостана. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в конкурсе заявки подали две компании. Начальная цена контракта составляла 9,51 млн руб., победителем был выбран участник ООО «Шамс», предложивший наименьшую сумму за выполнение работ.

Срок выполнения работ: со 2 ноября по 31 декабря 2023 года. Строительный объём — 21 302 куб. м.

ООО «Шамс» было зарегистрировано в июне 2023 года в Уфе. По данным checko.ru, руководитель и учредитель компании — Кярам Бакоян. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Организация выиграла 11 госконтрактов на общую сумму 21,1 млн руб.





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