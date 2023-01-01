Олег Антонов Капремонт КДЦ Кудымкара оценили в 9,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Начался поиск подрядчика на проведение капитального ремонта здания МБУК КДЦ в Кудымкаре (ул. 50 лет Октября, 12). Исполнителя должны выбрать 30 октября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,51 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Срок выполнения работ: со 2 ноября по 31 декабря 2023 года. Строительный объём — 21302 куб. м.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Деловой Центр» Кудымкара является некоммерческой организацией. Собственником имущества учреждения является Кудымкарский муниципальный округ Пермского края. Учредителем является администрация Кудымкарского МО. Располагается КДЦ в двухэтажном здании 1991 года постройки, общая площадь здания — 4014 кв. м.

На базе МБУК КДЦ с 2018 года работает кинотеатр «КиноМИР». В 2021 году на базе клуба «Ровесник» открыт Социальный кинозал. В МБУК КДЦ работают 31 клубное формирование и три народных коллектива. Культурно-деловой центр является участником проекта «Пушкинская карта».

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