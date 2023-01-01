Алёна Бронникова На текущей неделе в Пермском крае ожидается потепление до +9 градусов Температура воздуха днём не будет опускаться ниже нуля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на текущей неделе погода ожидается тёплой, с умеренными осадками. По прогнозам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, одним из самых тёплых дней станет среда, 8 ноября. Столбик термометра достигнет +9°.

Утром и днём первого рабочего дня на этой неделе ожидается небольшой и умеренный дождь на западе региона, в Перми осадков не будет. Температура воздуха ночью 7 ноября составит −2…+3°, в Перми — около нуля. Днём во вторник будет теплее, чем накануне: +3…+8°, в Перми — около +5°.

«В среду, 8 ноября, влияние ложбины с фронтальным разделом обеспечит дождливую погоду. В Перми выпадет умеренный дождь, а на востоке — уже с мокрым снегом или замерзающий, который создаст благоприятные условия для образования гололёда», — предупреждают синоптики.

При этом температура воздуха ночью на территории региона составит −1…+4°, в Перми +2°. Днём воздух прогреется до +4…+9°, в Перми — до +5°, в горно-восточном районе 0…+2°.

По данным прогноза, 9 ноября зона и интенсивность осадков уменьшится, в Перми ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью сохранится на прежнем уровне, днём ожидается +2…+7°, в Перми — около +5°.

В пятницу осадков будет меньше, и немного похолодает: ночью −2…+3°, в Перми +1°, днём +1…+6°, в Перми +3°. В выходные, 11-12 ноября, ожидается умеренно тёплая погода с осадками.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.