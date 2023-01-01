Алёна Бронникова В Перми выбрали подрядчика по ремонту медсанчасти для сотрудников МВД Стоимость контракта составила 61,63 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для проведения комплексного капитального ремонта ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю», которое расположено по ул. Героев Хасана, 47б. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы выполнит ООО «Селве-Урал».

Начальная цена контракта составляла 70,84 млн руб. На участие в конкурсе поступило две заявки. Победитель предложил наименьшую сумму — 61,63 млн руб.

Ремонт здания должен быть закончен к 1 сентября 2025 года.

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» имеет в своём составе госпиталь на 150 коек, поликлинику на 720 посещений, работают военно-врачебная комиссия, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центр психофизиологической диагностики, лечебно-диагностические отделения и кабинеты, аптека, функционирует административно-хозяйственная служба. В поликлинике МСЧ осуществляется лечение заболеваний по 28 медицинским специальностям, проводятся консультации специалистов, реабилитация больных, профилактические осмотры.

ООО «Селве-Урал» зарегистрировано в Пермском крае в феврале 2010 года. Руководителем является Денис Голубев. Основной вид деятельности — строиетльство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., согласно данным сайта checko.ru, выручка в прошлом году — 24,2 млн руб., чистая прибыль — 87 тыс. руб.

Организация за всё время заключила всего два госконтракта. В прошлом году ООО «Селве-Урал» стало подрядчиком по строительству жилого дома для сотрудников МВД в на Кронштадтской, 37б за 429,1 млн руб.





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