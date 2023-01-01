Олег Антонов Медсанчасть для пермских милиционеров отремонтируют капитально Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения капительного ремонта ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю», расположенного по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 47б. Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнителя должны выбрать 26 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 70,84 млн руб.

Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2025 года.

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» имеет в своём составе госпиталь на 150 коек, поликлинику на 720 посещений, работают военно-врачебная комиссия, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центр психофизиологической диагностики, лечебно-диагностические отделения и кабинеты, аптека, функционирует административно-хозяйственная служба. В поликлинике МСЧ осуществляется лечение заболеваний по 28 медицинским специальностям, проводятся консультации специалистов, реабилитация больных, профилактические осмотры.

К МСЧ прикреплены более 60 тыс. человек. Из них порядка 30 тыс. — сотрудники органов внутренних дел (включая ГУФСИН, МЧС), 1,3 тыс. — военнослужащие внутренних войск, 9,7 тыс. — ветераны и пенсионеры МВД.

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