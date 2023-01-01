Андрей Стрельцов «Молот» уверенно победил барнаульское «Динамо» Это одиннадцатая победа подряд пермской хоккейной дружины в турнире Поделиться Твитнуть

Очередной поединок в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» провёл на своей площадке. Соперником стал ЖК «Динамо-Алтай» из Барнаула. Весь матч уральцы контролировали ход игры и праздновали успех в матче со счётом 6-2.

У пермяков шайбы забросили Роман Ивашов, Владимир Пешехонов, Егор Манин, Иван Ларичев и дважды Денис Дюрягин.

Таким образом, пермский хоккейный клуб одержал одиннадцатую победу подряд в чемпионате. Следующая встреча для подопечных Павла Зубова пройдёт также в Перми — 7 ноября их соперником станет новокузнецкий «Металлург».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.