Максим Артамонов В Прикамье 6 ноября прогнозируется гололедица В МЧС призывают водителей и пешеходов быть внимательными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского Гидрометеоцентра, ночью и утром 6 ноября местами по краю прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

Пешеходам советуют также соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Напомним, ранее в МЧС также предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и понижении температуры воздуха в Прикамье ночью до -5...-10 градусов. Сообщалось, что прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут стать причиной образования на трассах заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.





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