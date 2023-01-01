Максим Артамонов
В Прикамье 6 ноября прогнозируется гололедица
В МЧС призывают водителей и пешеходов быть внимательными
По данным Пермского Гидрометеоцентра, ночью и утром 6 ноября местами по краю прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.
Пешеходам советуют также соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Напомним, ранее в МЧС также предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и понижении температуры воздуха в Прикамье ночью до -5...-10 градусов. Сообщалось, что прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут стать причиной образования на трассах заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.
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