В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Прикамья 5 ноября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Из-за похолодания в воскресенье на дорогах Пермского края 5 ноября возможно образование гололедицы. О предупреждении ГУ МЧС по региону пишет ВЕТТА.

Температура воздуха в Прикамье ночью опуститься до -5...-10 градусов, а днём столбики термометров будут находиться в районе ноля (ожидается от -1 до +3 градусов).

Прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут стать причиной образования на трассах заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим водителям следует строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам быть осторожными при пересечении проезжей части.

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