Максим Артамонов Экс-депутата краевого парламента Владимира Подкорытова хотят признать банкротом Исковые требования составляют 35,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск предпринимателя Алексея Макаровского о признании бывшего депутата Заксобрания Прикамья Владимира Подкорытова несостоятельным. Такие данные содержатся на сайте электронного правосудия. На это первым обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск поступил в арбитражный суд 31 октября. Требования заявителя составляют 35,5 млн руб.

В апреле этого года в рамках банкротства компании «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж», гендиректором которой является Владимир Подкорытов, экс-депутата привлекли к субсидиарной ответственности.

Владимир Подкорытов был избран в ЗС 18 сентября 2016 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской район и часть Горнозаводского района).

В сентябре 2019 года Ленинский районный суд вынес ему приговор. Его обвинили по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере) и оштрафовали на 500 тыс. руб.

По данным следствия, будучи директором коммерческого предприятия, он в течение двух лет умышленно не исполнял обязанности налогового агента по перечислению удержанного налога на доходы физлиц с выплаченной работникам зарплаты. Сумма ущерба составила более 16,1 млн руб. Кроме того, зная об имеющейся у компании недоимки по налогам на 9 млн руб., он умышлено скрыл от налоговиков более 11,1 млн руб.

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