Депутата Заксобрания осудили за налоговые преступления

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Депутата Заксобрания Пермского края признали виновным в налоговых преступлениях. Речь идёт о гендиректоре строительной компании АО «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимире Подкорытове, сообщают в Ленинском районном суде Перми.

В 2016 году Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания по 17-му округу — это Чусовской и часть Горнозаводского района.

По данным следствия, будучи директором коммерческого предприятия, он в течение двух лет умышленно не исполнял обязанности налогового агента по перечислению удержанного налога на доходы физлиц с выплаченной работникам зарплаты. Сумма ущерба составила более 16,1 млн руб. Кроме того, зная об имеющейся у компании недоимки по налогам на 9 млн руб., он умышлено скрыл от налоговиков более 11,1 млн руб.

Прокуратура просила назначить депутату наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. руб. В итоге суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 500 тыс. руб.