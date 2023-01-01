Олег Антонов Долгострои и земли в Горном трест №14 выставил на торги в виде публичного предложения Поделиться Твитнуть

п. Горный, проект дома

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым выставлены на торги в виде публичного предложения недостроенные жилые дома и земельные участки в п. Горный по ул. Конников Пермского муниципального округа. Начальная стоимость — 49,2 млн руб. Информация об этом опубликована на ЕФРСБ.

Объявленные в мае торги по этому лоту были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Торги в виде публичного предложения стартуют 29 ноября. Период, по истечении которого будет снижаться цена предложения, составляет семь дней. Величина снижения — 10%. Минимальная цена, по которому может быть продан лот, — 50% от начальной стоимости. Торги могут закончиться 8 января 2024 года.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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