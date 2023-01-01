Олег Антонов В декабре начнётся ремонт ещё одного моста через Косьву в районе Губахи На работы планируется выделить 70 млн рублей Поделиться Твитнуть

Губаха

starcom68.livejournal.com

Минзаупок объявило открытый конкурс на поиск подрядчика, который проведёт капитальный ремонт моста через реку Косьва в Губахе Пермского края. Как сказано на портале госзакупок, заявки принимаются до 16 ноября, выбор исполнителя назначен на 21 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 70,974 млн руб.

Мост расположен на дороге п. Первомайка—Верхняя Губаха. Срок выполнения работ — со 2 декабря 2023 года по 1 октября 2024 года.

Мост был построен в 1957 году. Его длина — 116,6 м.

Напомним, в Губахе уже ремонтируется новый 300-метровый мост через Косьву. Объект находится на съезде к популярному всесезонному курорту «Губаха».





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