Алёна Бронникова В Губахе проверили ремонтируемый мост через реку Косьва Объект находится на съезде к популярному всесезонному курорту Прикамья Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае состоялась проверка ведущихся работ на мосту через реку Косьву в Губахе. Объект ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Региональные власти особое внимание уделяют состоянию искусственных сооружений. В целом по нацпроекту в Прикамье планируется обновить 19 мостов и путепроводов в этом году. Мост через Косьву является одним из самых высоких и протяженных мостов среди них. Его длина составляет более 300 м, а высота — 21 м.

Мост расположен на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск, в районе съезда к всесезонному курорту «Губаха», популярному у жителей и гостей Пермского края. Построен он был ещё в 1984 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2008 году.

Ремонт полос проводится поочерёдно. В данный момент на одной половине моста подрядчик уже полностью разобрал деформационные швы на первом пролёте и поднял его для замены подферменников. Аналогичные работы ведутся на второй половине. Согласно проекту, в перечень работ входит также устройство гидроизоляции, укладка нового дорожного полотна и тротуарной части, замена перильных ограждений.

Правительство Пермского края

Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, специальная комиссия проверила качество и сроки выполнения работ. В её состав входят представители министерства, краевого Управления автомобильных дорог и транспорта и местные активисты.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал значимость федерального нацпроекта. Его реализация позволяет содержать региональную дорожную сеть в нормативном состоянии, а также снизить аварийность на дорогах.

«Мы справились с программой 2022 года. Очень важно и в 2023 году продолжать проводить работы на высоком уровне под чётким контролем профильного министерства и глав муниципалитетов», — подчеркнул глава региона.





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