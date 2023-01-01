Андрей Стрельцов «Парма» не смогла победить в гостях БК «Енисей» Команда Евгения Пашутина опустилась на 11 место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

фото: БК "Енисей"

В Красноярске в субботу, 4 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На площадке встречались красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Сибиряки большую часть встречи имели преимущество и в итоге победили со счётом 92:84.

В составе​ гостей отличился Айзея Риз. ​ Баскетболист «Пармы» совершил дабл‑дабл — он набрал 20 очков и сделал 10 передач.

Теперь в активе у пермской команды​ три победы и пять поражений. Это ​11‑е место в турнирной таблице.

В​ следующем матче «Парма» 8 ноября сыграет с​ «Зенитом» в​ Санкт‑Петербурге.

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