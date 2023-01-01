Андрей Стрельцов
«Парма» не смогла победить в гостях БК «Енисей»
Команда Евгения Пашутина опустилась на 11 место в турнирной таблице
В Красноярске в субботу, 4 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На площадке встречались красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Сибиряки большую часть встречи имели преимущество и в итоге победили со счётом 92:84.
В составе гостей отличился Айзея Риз. Баскетболист «Пармы» совершил дабл‑дабл — он набрал 20 очков и сделал 10 передач.
Теперь в активе у пермской команды три победы и пять поражений. Это 11‑е место в турнирной таблице.
В следующем матче «Парма» 8 ноября сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.